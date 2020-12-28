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Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti ne kadar yaptı?
Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti ne kadar yaptı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çalışanlara verilecek yeni yıl asgari ücret miktarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak net asgari ücret miktarı belli oldu. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti ne kadar yaptı?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:23:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti ne kadar yaptı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan çalışanlar için asgari ücretin net 3100 TL olacağını duyurdu.

Soyer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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Yorumlar

Hakan

5bin tl de yapar. Izmir belediyesini borca sokar durur. Nasil olsa odeyecek devlet var
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