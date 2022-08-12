İzmir Buca’daki yangından sevindiren haber

YENİ AKİT ANKARA

İzmir’de çıkan orman yangınına 2 uçak, 7 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale eden orman ekipleri yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından İzmir’in Buca İlçesinde meydana gelen orman yapgınları ile ilgili bilgiler paylaşırken, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına SebepOlma” sözleriyle vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Genel Müdürlük resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınına müdahaleye ilişkin görüntülere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 2 uçak, 7 helikopter, 15 arazöz. Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına SebepOlma İzmir / Buca Kahramanlarımızın hızlı ve etkili mücadelesiyle orman yangını 46 dakika içerisinde kontrol altına alındı”