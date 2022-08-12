  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir Buca’daki yangından sevindiren haber
Yerel

İzmir Buca’daki yangından sevindiren haber

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınına 10 dakika içerisinde müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:18:00 -
İzmir Buca’daki yangından sevindiren haber

YENİ AKİT  ANKARA

İzmir’de çıkan orman yangınına 2 uçak, 7 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale eden orman ekipleri yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından İzmir’in Buca İlçesinde meydana gelen orman yapgınları ile ilgili bilgiler paylaşırken, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına SebepOlma” sözleriyle vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Genel Müdürlük resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınına müdahaleye ilişkin görüntülere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 2 uçak, 7 helikopter, 15 arazöz. Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına SebepOlma İzmir / Buca Kahramanlarımızın hızlı ve etkili mücadelesiyle orman yangını 46 dakika içerisinde kontrol altına alındı”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23