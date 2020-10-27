İzmir Bombası Malzemeleri, Yapılışı- Nefis Çikolata Dolgulu İzmir Bombası Tarifi
Sosyal medya sayesinde popülerliği hızla yayılan İzmir bomba tatlısı her yaştan insanın seveceği bir lezzet. Özellikle çocukların bayılarak yiyeceği İzmir Bombası tarifini sizler için hazırladık. İşte İzmir Bombası Tarifi...
Evdeki malzmelelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz meşhur İzmir bombası nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla İzmir bombası tarifi…
İzmir Bombası Tarifi
Malzemeler
90 gram margarin
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
2,5 su bardağı un
450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)
İzmir Bombası Yapılışı
Derin bir karıştırma kabında margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.
Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.
Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin.
Dinlenmiş olan hamurdan 15 parça küçük bezeler oluşturun.
Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun.
Hamuru çikolatanın üzerine doğru bohça gibi sarın ve fazlalığı kesin.
Hamuru topladığınız kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin.
İlk sıcaklığı geçtikten sonra yenebilir.
Afiyet olsun...