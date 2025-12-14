  • İSTANBUL
İzmir Beydağ sular saat kaçta gelecek?

İzmir Beydağ sular saat kaçta gelecek?

İzmir’de bazı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlar bu sebeple “Beydağ’da sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 14 Aralık Pazar gününe ilişkin su kesintisi detayları…

Pazar gününe su kesintisiyle başlayan İzmir’in Beydağ ilçesinde gözler İZSU’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Sabah saatlerinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle bazı mahallelerde su akışı dururken, ilçe sakinleri kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini merak ediyor. Peki, İzmir sular saat kaçta gelecek?

 

Beydağ’da sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beydağ ilçesinde ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Sabah saatlerinde tespit edilen arıza sonrası ekipler sahaya yönlendirilirken, çalışmalar süresince bazı mahallelerde su verilemeyeceği bildirildi. Arızanın giderilmesinin ardından suyun yeniden şebekeye verilmesi planlanıyor.

 

İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre Beydağ Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı kesimlerinde 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 11.00 ile 14.00 arasında yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacak. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde suların öğleden sonra yeniden verilmesi öngörülüyor.

 

İzmir genelinde su kesintisi yaşanan diğer ilçeler

BORNOVA          ERZENE, EVKA 3              14.12.2025 saat 11:05 ile 13:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.      Branşman Arızası           BORNOVA EVKA3 MAHALLESİ 127 SOKAK İÇİ.BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI. EVKA 3 MAHALLESİ VE ERZENE MAHALLESİ KISMEN ETKİLENİR

 

KARABAĞLAR    DOĞANAY, ESENLİK, REFET BELE, REİS, VATAN  14.12.2025 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.     Ana Boru Arızası              GOKDERE CD NO:31

 

KINIK     AŞAĞI   11.12.2025 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.            Ana Boru Arızası             AŞAĞI MAHALEDE YENİ CAMİ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

 

TORBALI             KAZIM KARABEKİR, PANCAR       14.12.2025 saat 12:22 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    Diğer     GEDİZ EDAŞ KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR

 

URLA     KUŞÇULAR         13.12.2025 saat 12:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.          Ana Boru Arızası             ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR

