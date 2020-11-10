İzmir Bergama’da deprem mi oldu? Son depremler!
Son dakika deprem haberi. Türkiye 30 Ekim’de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya devam ederken bu kez de İzmir Bergama’da deprem meydana geldi. Bergama’daki deprem kaç büyüklüğünde?
Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İzmir'in Bergama ilçesinde deprem oldu. AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü İzmir'in Bergama ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.16 km altında gerçekleşti.