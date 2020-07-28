  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

İzmir bayram namazı saat kaçta? | Kurban bayramı namazı kaçta İzmir

31 Temmuz Cuma bayram namazı saati | Kurban bayramı öncesinde milyonlarca kişi “Bayram namazı saat kaçta diyanet” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 31 Temmuz Cuma bayram sabahı İzmir’de bulunacak olanlar “İzmir bayram namazı saat kaçta?” , “İzmir kurban bayramı namazı saat kaçta?” konularını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:09:00 -
İzmir bayram namazı saat kaçta? | Kurban bayramı namazı kaçta İzmir

Bayram namazı kılınacak mı son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle aylarca camilerde vakit ve Cuma namazları kılınmadı. Ramazan bayramı namazı da pandemi sebebiyle kılınmadı. Normalleşme adımlarıyla haziran ayında camiler ibadete açıldı. Kurban bayramında da kurallara uygun şekilde bayram namazı kılınacak. İzmir’de bulunan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı.

İzmir bayram namazı saat kaçta? | Kurban bayramı namazı kaçta İzmir

İzmir’de kurban bayramı namazının kaçta kılınacağı araştırılıyor. 31 Temmuz Cuma günü kurban bayramı namazı saat 06:45’te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?
Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

İSLAM

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe
Dünya

Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe

Karadeniz'de yaşanan gerginlik dünya basınında yankı uyandırdı. Rus Su-27 jetinin, ABD'nin Karadeniz üzerindeki başka bir askeri uçağına müd..
'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek
Gündem

'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun bomba ifadeleri gündeme geldi..
Dilipak'ın paylaşımı 4 yıl önceki yazısını akıllara getirdi!
Aktüel

Dilipak'ın paylaşımı 4 yıl önceki yazısını akıllara getirdi! "Anadolu'daki ilk cumhuriyetten niye kimsenin haberi yok"

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Anadolu'daki ilk Cumhuriyet olan Kars İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin paylaşımda bu..
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı