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İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan görevinden istifa etti

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:49
İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan görevinden istifa etti

Kamu kurumlarından istifaların son gününde, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan görevinden istifa etti. 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir’den 1'inci bölge 6’ncı sıradan milletvekili adayı olan Aydın Özcan, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için İzmir Baro Başkanlığı görevinden istifa etti. 2 dönemdir baro başkanlığı yapan Özcan, istifa dilekçesini verdi.

Aydın Özcan, 2011 yılında milletvekilliğini 675 oyla kaybetmişti. Kendisini 'İzmir’deki göçmenlerin temsilcisi' olarak nitelendirilen Özcan, İzmir Rumeli ve Balkan Dernekleri Kurucu Platform Başkanlığı ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

DHA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:49
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