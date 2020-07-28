İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezinin yeni yerleşkesi hizmete girdi

İZMİR (AA) - Konak Belediyesince Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen Atlı Polis Eğitim Merkezinin yeni yerleşkesi, törenle açıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, açılışta yaptığı konuşmada, Konak'ta yeni yerleşke ile at ve personel mevcudunun artacağını söyledi.

Köpekler ve atların şehrin güvenliğini sağlamada polise yardımcı olduğunu aktaran Aşkın, şöyle konuştu:

"İzmir'de atlı birlik projesi 2000 yılında başlamıştı. 740 metrekarelik bir alandaydı. İlk geldiğimde çok üzülmüştüm. Atlarımızla bu küçük ve zor şartlarda bile eğitim yapmaya çalışıyorduk. Devriyeler çıkartıyorduk ve atlarımıza çok dar alanda bakmak zorundaydık. Yeni yerimize dört elle sarıldık ve çok emek verdik. Buradaki herkes bu işi yürekten sahiplendi, kısa sürede bize yakışan ve yeterli bir güzel bir tesise kavuştuk. Atlarımız ve personelimiz adına çok mutluyuz."

Merkezde 10 atın ve at binen 7 personelin olduğunu aktaran Aşkın, şöyle devam etti:

"Burada Türkiye genelinden kurs gören personellerimiz var. Kursun ardından 5 personel de bize katılacak ve 12 personelle 6 devriyeye çıkarabileceğiz. At sayısını 20'ye, personel sayımızı da 50'ye çıkarmak istiyoruz. Gönüllü olarak personel alıyoruz ve 16 haftalık çok güzel bir eğitim veriyoruz. Atı seven arkadaşlarımız buraya gelmek için çok çaba sarf ediyor. Personelimiz de İzmirliler de atlı birlikten çok mutlulular."

Spor müsabakaları ve toplumsal olaylarda atlı birlikleri kullandıklarını ve çok fayda gördüklerini belirten Aşkın, atlı polislerin Kordon Boyu, Karşıyaka ve Bostanlı sahilleri başta olmak üzere birçok alanda görev yaptığını dile getirdi.

Aşkın, "Yeni tesisimizde 40 ata ev sahipliği yapabilecek yerimiz ve imkanımız var. Türklerin at konusundaki düşüncelerini bütün dünya biliyor. Atla Türk birbirine çok yakışıyor. Türk polisine de at çok yakışıyor." diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan da son yıllarda atlara görevlerde daha çok yer vermeye başladıklarını belirterek, "Bizler atları görev arkadaşı ve emniyet teşkilatının bir ferdi olarak görüyoruz. İlimiz genelinde yürütülen devriye görevlerinde özellikle çocukların, kadınların ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan polislerimiz meşakkatli bir görevi gönüllülük esasıyla yürütmektedirler." dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Hüseyin Aşkın ile Bornova Kaymakamı Fatih Genel, tesisi gezdikten sonra bir süre at bindi.