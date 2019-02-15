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İzmir-Amerika kanser hattı

Kent Onkoloji Merkezi, iş birliği anlaşması yaparak hastalarına dünyanın en önemli kanser tedavi merkezlerinden biri olan ABD’deki Houston Methodist Hospitalin (HMH) kapılarını açtı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:53
İzmir-Amerika kanser hattı

Kent Onkoloji Merkezi, iş birliği anlaşması yaparak hastalarına dünyanın en önemli kanser tedavi merkezlerinden biri olan ABD’deki Houston Methodist Hospitalin (HMH) kapılarını açtı. Güçlerini birleştiren HMH ile Kent Onkoloji Merkezi arasında “kanser hattı” kurulurken, Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bu işbirliğimizin amacı hastalarımıza dünyada uygulanan en yeni tedavi yöntemlerini sunmak, yurt dışına gitmeye gerek kalmadan tanı ve tedavilerine ilişkin ikinci görüş alma olanağı sağlamak” dedi.


Medikal Onkoloji (kemoterapiler), Radyasyon Onkolojisi (ışın tedavileri), Nükleer Tıp (PET CT, radyoizotop tanı ve tedavileri) ve Onkolojik Cerrahi hizmetlerinin tek çatı altında verildiği Kent Onkoloji Merkezi, hastalarına sunduğu çeşitli yeniliklerle fark oluşturdu. Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, bu yeniliklerden bir kaçını “tümör konseyleri, bütüncül yaklaşım ve ikinci görüş” olarak sıraladı.



İkinci görüş alma imkanı


Çeşitli branşlardan uzmanların bir araya gelerek oluşturduğu ’tümör konsey’leriyle hastaların tedavi programlarının planlandığını belirten Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:


"Houston Methodist Hospital ile yaptığımız işbirliği anlaşması çok önemli, çok amaçlı. Biz buraya bir markayı değil HMH’in deneyim ve tedavi modellerini getiriyoruz. Biz hastalarımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biri tümör konseyleri. Her hastanın genel durumu, tümörün cinsi, eşlik eden başka hastalığı, aile, hastalık öyküsü gibi tüm bilgiler tümör konseylerimizde değerlendirilerek, tedavi seçenekleri belirlenip hastalara sunuluyor, kişiye özel tedavi programı ortaya çıkarılıyor. Belirli periyodlarda video konferans aracılığıyla da tümör konseylerimizin hastalarıyla ilgili tedavi protokolleri HMH tümör konseyleri tarafından değerlendirilip, denetleniyor. Sadece kendi merkezimizde değil, Türkiye’nin herhangi bir hastanesinde tedavi gören hastalara HMH tümör konseylerinden ‘ikinci görüş” alma olanağı sağlıyoruz. Biliyoruz ki her hasta kendisine uygulanan tedavinin doğruluğundan emin olmak, yurt dışında farklı tedavilerin uygulanıp uygulanmadığını, varsa nasıl bilgi edinip ulaşabileceğini öğrenmek ister. Hastalarımızın HMH’in bilgi ve deneyimlerinden oraya gitmeden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bunun için de hastaya ait tüm verileri İngilizceye çevirterek HMH’e gönderiyoruz. Bu hasta bilgileri orada tümör konseyleri tarafından değerlendiriliyor. Hastaya, kendisine uygulanmış tedavilerden sonrasında neler yapılabileceğine kadar geniş bir değerlendirme ve önerileri kapayan bir rapor sunuluyor. Hastanın HMH’e gitme talebi olursa, zorlu prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan orada tedavi görmesi sağlanıyor.”

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:53
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