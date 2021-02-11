İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu. İlçede ağaçların devrildiği, araçların savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görülürken hortumun en çok Alaçatı Port bölgesini etkilediği öğrenildi. Öte yandan olayda yaralananların sayısının 15'e yükseldiği aktarıldı.

İzmir Alaçatı'daki hortumda ölen var mı?

İzmir’de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi.

Alaçatı’da yaşayan gazeteci Korcan Karar’ın bildirdiğine göre, saat 21:20 sıralarında Çeşme’de hortum oluştu. Ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu. Hortumun en çok Alaçatı Port bölgesini etkilediği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden kişi bilgisi henüz bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaralı vatandaşların olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu.

* Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor.