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Gündem İzmir Alaçatı'da hortum çıktı! Yaralılar var
Gündem

İzmir Alaçatı'da hortum çıktı! Yaralılar var

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:04:00 - 2021-02-11 23:41:19
İzmir Alaçatı'da hortum çıktı! Yaralılar var

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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