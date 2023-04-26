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Ekonomi İzmir Adnan Menderes, Transavia’nın ilk Paris uçuşunu karşıladı
Ekonomi

İzmir Adnan Menderes, Transavia’nın ilk Paris uçuşunu karşıladı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:37:00 -
İzmir Adnan Menderes, Transavia’nın ilk Paris uçuşunu karşıladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Paris-Orly havalimanları arasında direkt uçuşlar başladı. Paris-Orly’den gelen Transavia yolcuları törenle karşılandı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın dış hatlarda direkt uçuş ağı genişlemeye devam ediyor. Transavia İzmir ve Paris-Orly arasında direkt uçuşlara başladı. Boeing B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen TO3268 sefer sayılı uçuşla 142 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Transavia, 28 Ekim 2023 tarihine kadar her cumartesi ve pazar Paris Orly-İzmir Adnan Menderes havalimanları  arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. 

 

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “Paris-Orly Havalimanı’ndan İzmir’e beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk direkt  uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İzmir’i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için, paydaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk üç ayında 1 milyon 942 bin 518 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından dış hatlarda 19 havayolu ile 22 ülkede 39 destinasyona, iç hatlarda ise dört havayolu ile 20 destinasyona uçuş düzenleniyor.
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