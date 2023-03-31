İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu ele geçirildi!

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yürütülen kontrol ve çalışmalar sonucu bir yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Selanik’ten geldiği belirlenen şahıs dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzere iken ekipler tarafından çevrilerek, şahsın beraberindeki eşyalar x-ray taramasından geçirildi. Valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğunun görülmesi üzerine narkotik dedektör köpek eşliğinde kontrol başlatıldı. Bu esnada yolcunun şüphe uyandıran tavır ve hareketler sergilemesi ekiplerin dikkatinden kaçmazken, gerçekleştirilen kontrol sonucunda ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı.

Narkotik dedektör köpeğinden kaçamadılar!

Narkotik dedektör köpeğin yolcunun valizlerine tepki verdiğinin görülmesiyle birlikte detaylı arama gerçekleştirilerek iki adet valizin içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Yapılan analiz ve ölçümlerde söz konusu maddenin skunk cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Yakalanan 36 kilogram uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Skunk, yoğun kokusundan ötürü adını İngilizce’de kokarca anlamına gelen kelimeden alan ve hibritleme yöntemiyle genetiği değiştirilmiş bir esrar türevi olarak biliniyor.