İzmir Adliyesinde her şey normale döndü

Alınan bilgiye göre, yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağının meydana gelmesiyle boşaltılan İzmir Adliyesinde değerlerin normale dönmesi üzerine çalışanlar binaya alındı.

Adliye personeli saat 13.30 itibarıyla mesaiye başlarken, davalar da görülmeye devam etti.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin mesai bitimine kadar tedbir amaçlı adliye önünde bekleyeceği öğrenildi.

29 kişi etkilendi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanenin acil servisine getirilenleri ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.

Budak, burada yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez hastane olarak gelebilecek yaralılara ilişkin hazırlık yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Acil servisimize gazdan etkilenen 22 kişi getirildi. Bu kişilerden 5’i polis, 2’si ise 112'ye bağlı sağlık çalışanı. Şu anda bir vatandaşımızın durumu ağır onun dışında genel durumları iyi. Üniversitemiz yönetimi, dekanımız başhekimimiz ve personelimiz seferber olmuş durumda. Biz de ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine de gazdan etkilenen 7 kişinin başvurduğu öğrenildi.