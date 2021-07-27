İzmir açıklarında şiddetli deprem!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.02'de Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi tarafından ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak belirlenirken, derinliği 9.6 km olarak belirlendi.

Geçen hafta tam 47 sarsıntı geçirdi

Geçtiğimiz günlerde peş peşe 47 kez sarsıntı yaşayan Karaburun için Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karaburun-Midilli arasındaki bu bölgenin yeniden deprem üreteceğini söylemiş, İzmir’de özellikle Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Alaybey, Menemen, Bayraklı ve Bornova’da bulunan yapılarla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Bu bölge yeniden deprem üretecektir

Karaburun’da 4-5 büyüklüğündeki depremlerin önceki depremlerin artçıları olarak devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Karaburun-Midilli arası çok uzun süredir deprem beklediğimiz yerlerden biriydi. 3-4 yıl önce bu bölgede bir deprem oldu ancak bu depremin büyüklüğü beklediğimiz kadar olmadı. Karaburun’un üretmesi gereken deprem, yaklaşık 7- 7.2 büyüklüğünde bir deprem ancak 7’den daha küçük bir deprem üretti. Gerginliğini boşaltamadı. 6.7- 6.8'lik depremler bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli değildir. Bu bölge, yeniden toparlanarak 6.8- 6.9 büyüklüğünde bir depremi üretmeye gebedir. Ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şu anda olan depremler 4’ten küçük ya da 4-5 büyüklüğü arasında olan depremcik düzeyinde depremler. Bu depremler önceki depremlerin artçıları olarak sürecektir. Artçılar 2 yıl, bazen 5 yıl sürebilir. Çok ileride, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir zamanda bu bölge yeniden bir deprem üretecektir" dedi.