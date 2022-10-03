İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Türkiye bir kez daha Yunanistan'ın ölüme terk ettiği insanları kurtararak insanlık dersi verdi.
Aslan Burnu açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.