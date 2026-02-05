  • İSTANBUL
İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı yürüttüğü denetimler kapsamında İzmir'in Urla ilçesi açıklarında başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen sahil güvenlik unsurları, bir lastik botun içerisinde kalabalık bir grubun ilerlediğini tespit etti.

Lastik bota operasyon: 11 çocuk kurtarıldı

Gelen ihbar ve teknik takipler sonucu bölgeye ivedilikle sahil güvenlik botları sevk edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde yapılan incelemelerde, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu toplam 28 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Operasyon sırasında ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir şahıs da kıskıvrak yakalandı.

İl Göç İdaresine teslim edildiler

Sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan düzensiz göçmenlere insani yardımda bulunulurken, yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenler, merkezdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bölgedeki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

