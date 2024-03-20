İzleyin ve aradaki farkı görün! 1 gazete 2 vaka ve düşen maskeler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntülerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Skandal görüntülerin çekildiği ofisin sahibi Avukat Gökhan Taşkapan, para sayma rezaletini, uydurma gerekçelerle savunan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak bir açıklama yaptı.

Taşkapan CHP'deki rüşvet çarkını ifşa etti.

Avukat Taşkapan savcılıktaki ifadesinde, "Ofiste gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu. Bir çanta para ile bir şahıs geldi. 1 milyon lira olduğunu, bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleye verecekleri kişinin ayarladığını söyledi." dedi.

Skandala ilişkin tartışmaları Akit TV canlı yayınında Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ile Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yöenetmeni Murat Alan değerlendirdi. Karahasanoğlu ve Alan riyakar medyayının skandal karşısındaki sessizliğini gündeme getirdi.

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Karahasanoğlu, CHP'ye yakın Uğur Dündar gibi isimlerle Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gibi gazetelerin sessiz kalmalarını eleştirirken, Murat Alan da Sözcü'de iki farklı habere ayrılan yeri kıyasladı.

Haberlerden birisinde 2009 yılında yaşandığı iddia edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı İbanoğlu hakkındaki yolsuzluk tam sayfa yer alırken, CHP'nin paradan kule yaptığı skandala ilikin görüntülere ise 1 paragraf yer ayrılması tepki çekti.