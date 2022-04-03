İzleyenler gülme krizine girdi! Kemalist istismarcılar komedyenlerin diline düştü

‘Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takacaksın’ sözü hafızalardaki yerini korurken, kimi Kemalistlerin Mustafa Kemal üzerinden devşirdiği rant stand up’lara kadar konu oldu. Sosyal medyada da paylaşılan stand up videosunda CHP’nin yayın organı Halk TV’nin Mustafa Kemal istismarına atıfta bulunuldu.

Çay bardağında Atatürk’ün ne işi var?

Atatürk üzerinden istismar gerçekleştiren Kemalistlere ‘çakal’ (leş yiyici) diyen şahıs, “Kanalda her şey Atatürk’le ilgili tamamda çay bardağında Atatürk’ün ne işi var. Samuray kılıcına Atatürk’ün imzasını koymuşlar, Çakallar…” diyerek istismarcı Kemallistlerin taktiklerini verdi.

İstismarın şampiyonu Yılmaz Özdil!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 1881 adet bastırdığı Mustafa Kemal isimli kitabını 2 bin 500 liradan satışa çıkarmıştı. Online alışveriş sitesinde satılan emziğin sapında 4.06 gram 14 ayar altın bulunuyor. Üzerinde ise Atatürk’ün imzası ve sadece “izindeyiz” yazısı yer almıştı. Bu emzik 2 bin 958 liradan satılmıştı.