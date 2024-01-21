İzleyenler gözlerine inanamadı! Ağ atmadan yüzlerce balık yakaladılar
Teknenin her tarafından olta atan onlarca balıkçı, oltalarını bir bir çekti. Balıkçılar öyle bir yöntem buldu ki, teknenin içi saniyeler içerisinde dev dev balıklarla doldu.
Tekneyle açılan balıkçı ekibi, suya ağ atmak yerine olta attılar. Teknedeki onlarca balıkçı, teknenin kenarında yerini aldı ve oltasını attı. Suyun altında ise o anda tam bir küçük balık sürüsüne saldıran balık sürüsü vardı. Balıkçıların yöntemiyle birlikte teknenin içi saniyeler içerisinde dev dev balıklarla doldu. Kısa sürede teknenin içi kocaman balıklarla dolup taştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, pek çok kullanıcı balıkçıların nasıl bu devasa balıkları kolayca yakaladığını merak etti. Videoyu paylaşan kullanıcı ise durumu açıkladı. Kullanıcı, "Zoka ve misine var.. Balık zaten küçük balık sürüsünü sıkıştırmış, bu esnada küçük balık süsü verilmiş zokaya atlıyorlar.. Ya da o kadar çok ki çarptırmayla zoka vücudunun bir yerine denk geliyor hayvanın.." dedi.
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