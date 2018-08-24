'İzle-Bul-Yok et!' taktiği! 235 elebaşı öldürüldü

Terörle mücadelede konsept değişikliği, PKK’yı yurtiçinde bitirme noktasına getirdi. PKK’yla mücadelede hayata geçirilen ‘bul-yok et’ stratejisi sonuç verdi. Son üç yılda yerli istihbarat, yerli SİHA ve profesyonel askerlerle yürütülen operasyonlarda 13'ü kırmızı listede bulunan 235 elebaşı etkisiz hale getirildi.

YENİ TAKTİK ELEBAŞLARINI VURDU

Savunmada kalma yerine örgütü sürekli baskı altında tutan operasyonlara ağırlık verilen yeni stratejide istihbarat, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve profesyonel askerler etkin şekilde kullanıldı. Son üç yılda şehirlerin çevresindeki kırsal alana yönelik yürütülen nokta operasyonlarla terör örgütünün kış üslenmesi engellendi. Böylece teröristlerin yakın kırsaldan halkın üzerinde baskı kurarak bölgede yerleşmesi önlendi. Sahada denklemi değiştiren yeni taktik sayesinde elebaşları da etkisiz hale getirilmeye başlandı.

SAHADA İZLE-BUL- YOK ET

Aranan teröristler listesine çizik atan stratejinin başarısını Karar'a değerlendiren güvenlik kaynakları, ‘sahada izle-bul-yoket’ şeklinde özetledikleri yeni yöntemin istihbarat ile arazide ve havada hakimiyete dayandığını vurguladı. Birkaç kişiden oluşan terörist gruplara bile SİHA’lar ya da uçaklarla müdahale edildiğini söyleyen güvenlik kaynakları şu degerlendirmeyi yaptı:

İLK KEZ 700'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

“Mücadelede sızmaları önleme ve savunma önemli. Ancak sahayı her noktasına kadar kontrol edemezseniz teröristlerin üstlenmesini önleyemezsiniz. Son yıllarda profesyonel askerler, SİHA kullanımı ve kurumların istihbarat koordinasyonu sayesinde yapılan nokta operasyonlarla terör örgütü üstlenme planlaması yapamaz hale geldi. Yani tam saha pres sonuç verdi.” değerlendirmesinde bulundular. Yeni konsept sayesinde yurtiçindeki terörist sayısının ilk kez 700’ün altına düştüğü ifade ediliyor.

KARADENİZ’DE BÜYÜK DARBE

Yöntem değişikli ile operasyonlar kırmızı, turuncu ve gri kategoride aranan teröristlere uzanırken, PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ndeki yapılanmasının çökertilmesi strateji değişikliğinin adeta özeti oldu. 3 yıldır sürdürülen amansız takiple adım adım takip edilen PKK’lılardan 2’si, ‘kırmızı kategori’de 6’sı ise ‘gri kategori’de aranan, 15 terörist öldürüldü. Üstlenme imkanı kalmayan 3 terörist teslim oldu, 4 terörist de yaralı ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen son teröristler 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı kategori’de aranan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ‘Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun oldu. Gümüşhane Kürtün’de yapılan operasyonun ayrıntıları ise yeni stratejinin başarısını adeta özetledi. 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantalarını bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi.

235 ELEBAŞINA NOKTA OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından beş ayrı renk kategorisinde hazırlanan listedeki PKK’lı elebaşları son 3 yılda uygulanan konsept değişikliği sayesinde tek tek etkisiz hale getirildi. 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeden 13 PKK’lı, 1.5 milyon ödüllü mavi listeden 16 terörist, bir milyon ödüllü yeşil listeden 24 terörist, 600 bin ödüllü turuncu listeden 17 terörist, 300 bin ödüllü gri listeden 169 terörist etkisiz hale getiridi. Kürtün’deki operasyonla tamamına yakını PKK’lı terörist, toplam sayı 235’e yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında şehit Eren Bülbül’ün katili olan terörist Mehmet Yakışır ve 25 yıldır örgütte olan Delal Amed kod adlı kadın terörist Hülya Eroğlu da var.

PKK’NIN 13 SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler sayfasındaki fotoğraflarda etkisiz hale geterilen teröristilerin üzeri çiziliyor. Buna göre, terör örgütü PKK’nın sözde askeri konsey ve saha sorumlularını içeren kırmızı listeden 13 terörist etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen üst düzey teröristler şöyle:

- Hülya Eroğlu (Delal Amed): Şırnak Bestler Dereler’de öldürülen Eroğlu, PKK yürütme konseyi üyesiydi.

- Medeni Sayılgan (Panzer Kemal): Tunceli Pülümür’de 8 kişilik grubuyla öldürüldü. Sayılgan sözde Dersim saha sorumlusuydu.

- Seyithan Sinet: Hatay-Osmaniye kırsalında 7 kişilik koruma grubuyla öldürüldü. Sözde Amanoslar saha sorumlusuydu.

- Birdal Burhanlı (Agiri): PKK’nın Kandil’e açılan kapısı Hakurk kampı genel sorumlusuydu. 7 teröristle birlikte öldürüldü.

- Yusuf Şek (Yaşar Iğdır): Ağrı Tendürek Dağı’ndaki hava harekatında 6 teröristle öldürüldü. Serhat saha sorumlusuydu.

- Sefer Açar (Welat Herinki): Bitlis Hizan’da 10 teröristle birlikte öldürüldü. Sözde Garzan eyalet sorumlusuydu.

- Mehmet Yakışır (Cudi Zaza): Gümüşhane Kürtün’de öldürüldü. Sözde Karadeniz eyalet sorumlusuydu. Eren Bülbül’ün katili.

- Ekrem Güney: Sözde orta saha sorumlusu (Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Muş, Elazığ, Bitlis, Adıyaman). 4 korumasıyla Lice’de öldürüldü.

- Nevzat Gündüz: Güney’in yerine atandı. Lice’de 7 teröristle öldürüldü.

- Murat Üçer: Gündüz’ün yerine atandı, 4 korumasıyla Lice’de öldürüldü.

- İsa Teres: Erzurum-Karadeniz sözde açılım sorumlusuydu. Tunceli Pülümür’de 15 teröristle öldürüldü.

- İsmail Özden (Mam Zeki Şangali): KCK Sincar sorumlusuydu. TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla Sincar’da öldürüldü.

- Barış Öner (Türk Tarık): Sorej K’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun ile Gümüşhanede öldürüldü. PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu lideri.