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İzlanda'da Milli Takım'a karşı büyük skandal!

EURO2020 Elemeleri'ndeki 4. maç için İzlanda'ya giden A Milli Takım'a pasaport girişinde adeta işkence çektirildi . A Milli Futbol Takımımız, saatlerce ülkeye alınmadı. Futbolcularımız sebepsiz yere İzlanda polisi tarafından didik didik arandı. Bir İzlandalı provokatörün ise Millilere mikrofon diye tuvalet fırçası tutması tepkilere neden oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:19
İzlanda'da Milli Takım'a karşı büyük skandal!

Burak Yılmaz, İzlanda'daki skandalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Böyle rezillik yok'

Duruma tepki gösteren Emre Belözoğlu, "Böyle bir rezillik yok. 1,5 saattir pasaportta beklettiler. Ayıptır! Onlar ülkemize kurban olsunlar" dedi.

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Millilere mikrofon diye tuvalet fırçası tuttu

Emre Belözoğlu'na mikrofon uzatanlar arasında bir provokatör, tuvalet fırçası tutarak Milli Takımımızı küçük düşürmeye çalıştı. 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:19
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
  3. Emre Belözoğlu
  4. Burak Yılmaz
  5. İzlanda

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  • HarunHarun9 dk önce
    Bu serefsizler bizim buraya gelecekler misavirperverlik taslamayin cin iskencesi yapin hatta orient expresteki gibi iceri alin bu ib...nelere o yarar
  • HasanHasan16 dk önce
    Aynısını onlara misliyle yapmassak 82 milyonu enayi yerine koyarsınız devlet büyükleri ne duyurulur

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