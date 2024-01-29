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Dünya İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!
Dünya

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 21:59:00 -
İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

İsrail basınında yer alan haberlerde, İzlanda ve Finlandiya’nın İsrail'in katılması halinde Eurovision'u boykot etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 115 gündür devam ederken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İzlanda ve Finlandiya’nın İsrail'in katılması halinde Eurovision'u boykot etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Rusya da son 2 yıldır katılamamıştı!

İzlanda ve Finlandiya’nın Avrupa Yayın Birliği’nin mayıs ayında İsveç’te düzenlenecek olan yarışmaya İsrail’in katılımına izin vermesi nedeniyle boykot kararını değerlendirdiği aktarıldı.

İzlanda, Finlandiya, Hollanda ve Norveç, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yarışmaya katılmasına izin verilmesi halinde yarışmayı boykot etmekle tehdit etmiş ve Rusya son iki yıldır üst üste yarışmaya katılmamıştı.

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