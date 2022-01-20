İzlanda kışı nedir? İstanbul’da İzlanda kışı kaç gün sürecek?

İstanbul’da geride bıraktığımız günlerde zaman zaman kar yağışları meydana geldi. Ancak yoğun olmayan yağışlar sebebiyle kar tutmadı. İstanbullular ise kentin beyaz örtüye bürüneceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul’da İzlanda kışı kaç gün sürecek?

İstanbullular yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının mega kente ne zaman uğrayacağını araştırmaya başladı. AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan özellikle ‘‘Kara, soğuğa doyacağız. İstanbul’u özellikle yarın için uyarıyorum. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur öğleden sonra birden kara çevirebilir. Cumartesi aralıklı pazar ise daha yoğun bir kar yağışı olacak” diye konuştu.

İzlanda kışı nedir?

Pek çok kişi ise İstanbul’da beklenen soğuklar için ‘İzlanda kışı’ ifadesini kullanıyor. Peki, İzlanda kışı ne demek ne anlama geliyor. İzlanda iki mevsim (yaz-kış) yaşayan ülkelerden biridir… İzlanda’da genellikle kış aylarında sık sık kar yağışı görülür. Bu sebeple de soğuk havaları tarif etmek için ‘İzlanda kışı’ ifadesi kullanılıyor.

İzlanda’nın bulunduğu enlem dairesine karşı iklimi çok soğuk değildir. Ülkedeki rekor düşük sıcaklık -39 derece olarak ölçülmüşken 2009 yılında ise rekor yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülmüştür. Gulf Stream akıntısının etkisinde kalan adada yazlar nemli ve serindir. Kışlar ise oldukça yumuşaktır. Isı ortalaması başkent Reykjavik çevresinde kışın -1 C°, yazın ise +11 C°'dir. Fakat kuzey bölgeleri daha soğuk olup sıcaklık ortalaması kışın -8 °C civarındadır. Kuzey kesiminde Haziran ayında güneş 18 gün süre ile hiç batmadan ufuk hattı üzerinde durur.

Yağış ortalaması ise başkent dolaylarında 865 mm, güneydoğuda ise 1.710 mm’dir.