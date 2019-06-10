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İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda’da, bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce bekletilmesiyle ilgili İzlanda Futbol Federasyonundan açıklama geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:56
İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin İzlanda'da bir havalimanında bekletilmesiyle ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonundan açıklama geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da, bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson'dan açıklama geldi.

Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:56
  1. Türkiye A Milli Futbol Takımı
  2. EURO 2020
  3. İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson
  4. İzlanda

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