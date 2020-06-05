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Ekonomi

İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı

SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 62 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:51:23 -
İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı

SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 62 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 62 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlere başladı. Kurul’un söz konusu sitelerle ilgili daha önce de defalarca işlem yapmasına rağmen, site isimlerinde ufak değişikliklerle işlemlerine devam etmesi dikkat çekti.

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