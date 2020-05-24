  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzinlerin başlamasıyla ilk gittikleri yer mezarlık oldu

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:44:13 -
İzinlerin başlamasıyla ilk gittikleri yer mezarlık oldu

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı. Yaşlıların öğleden sonra dışarı çıkmasıyla sokaklar biranda şenlendi.


Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan izin bayramın birinci gününe denk geldi. Sabah saatlerinde boş olan cadde ve sokaklar öğleden sonra hareketlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı. Yaşlılar sokağa çıktıklarında ilk gittikleri yer mezarlıklar oldu. Mezarlıklara giden yaşlılar yakınları için dua edip mezarları suladı.


Güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın eden yaşlılar, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak yaşıtlarıyla bayramlaştı. Vatandaşlar bayramın birinci gününe izinlerinin denk gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, sanki askerlikte çarşı izni gibi olduğunu dile getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı