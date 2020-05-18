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İzine 150 yıl sonra rastlanan sarı dağ gülü yeniden açtı

Giresun’da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen endemik bir tür olan ’Sarı Dağ Gülü’ yeniden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:51:42 -
İzine 150 yıl sonra rastlanan sarı dağ gülü yeniden açtı

Giresun’da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen endemik bir tür olan ’Sarı Dağ Gülü’ yeniden ortaya çıktı.


Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimcisi Piyotr A. Chikhachov tarafından 1867 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ve kısmen de Gümüşhane’de tespit edilen ’Sarı Dağ Gülü’nün izine 150 yıl sonra 2017 yılında rastlanmıştı. 2018 yılında Şebinkarahisar ilçesinde endemik tür olarak tescillenen ve ’Horoz Gülü’ olarakta bilinen bitki için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Tür Koruma Eylem Planı çalışması yapılmaya başlanırken, bu yıl belirlenen plan dahilinde izleme çalışmaları devam ediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, Sarı Dağ Gülü’nün Şebinkarahisar ilçesinde Mayıs ayında çiçeklendiğini ve bir hafta süreyle çiçeği koruyup, Mayıs ayının sonu itibariyle çiçeğinin kaybolduğunu belirtirken bir sonraki yıla kadar da çiçek açmadığı bilgisini verdi.

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