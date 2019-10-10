İzin kullanmayanlara ne kadar ücret ödenir? Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir

Yıllık izin kullanmayan çalışanlara ne kadar ücret ödeneceği merak edilmekte. Herhangi bir sebepten dolayı işçen çıkan ya da çıkartılan birinin kullanmadığı senelik izinlerin ücretinin alınıp alınmayacağı yıllık izin hakkı bulunanlar tarafından sorgulanmakta. Yıllık izin kullanmayan parasını alın mı, yıllık izin kullanmayanların ücreti ne kadar? İzin kullanmayanlara ne kadar ücret ödenir? Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem yıllık izin kullanmayanlara ne kadar ücret mi? sorusunu cevaplandırdı.

Soru: İzin kullanmayanlara ne kadar ücret ödenir? Geriye dönük kaç yıla kadar ödeme yapılır?

Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İşten ayrılan işçiye geriye dönük kaç yıla kadar izin ücreti ödenebilir? İzin parası ödeyecek miyiz? Burak Sarı

Cevap: İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.

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