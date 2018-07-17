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İzin çıktı! O ilimizde de petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı`na 2 saha için petrol arama izni verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:53
İzin çıktı! O ilimizde de petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün  konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Türkiye  Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Kırklareli sınırları içinde kalan ve yüzölçümleri  27 bin 339 hektar ve 10 bin 767 hektar genişliğindeki 2 sahada petrol aramak için  5'er yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
 
Şirket, söz konusu sahalar için 12 Aralık 2017'de başvuruda  bulunmuştu.
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:53
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