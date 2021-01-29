İZBETON düzenleme işi yaptıracak
İzmir Büyükşehir’in İZBETON’u; Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağı ilçelerinde cadde ve sokaklarında tretuvar ve düzenleme işini ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İZBETON, Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ İlçeleri için 50.000 M2 idare malı malzeme ile kumlu döş. Kap. Yap. İşçiliği, 6.000 M3 beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan c 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) işini ihaleye çıkardı. İhale 25.02.2021 tarih ve saat 14:00’de İZBETON A.Ş. Ankara Asfaltı No: 385 Naldöken/Bornova/İzmir adresinde yapılacak.
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