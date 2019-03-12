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İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır

İzmir’de kent içi raylı sistemin en önemli halkalarından biri olan İZBAN’ın 41’inci istasyonu Belevi, hizmete girmeye hazır.

12 Mart 2019 Salı 11:47
İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır

İzmir’de kent içi raylı sistemin en önemli halkalarından biri olan İZBAN’ın 41’inci istasyonu Belevi, hizmete girmeye hazır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Selçuk programı kapsamında yapımı tamamlanan istasyonu inceledi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliğiyle kente kazandırılan 136 km’lik İZBAN hattına yeni bir istasyon daha eklendi. Tepeköy-Selçuk arasındaki 26 km’lik bölümünaçılmasının ardından bölgedeki vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Sağlık ve Selçuk istasyonları arasında Belevi İstasyonu’nun inşasına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen İZBAN’ın 41’inci istasyonunu inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İstasyonun İZBAN’a devir işlemlerinin ardından hizmete gireceği belirtildi.



"Sırada Bergama var"


İzmir Banliyö Sistemi’nin Tepeköy’den sonra Selçuk’a uzatılması çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin, Sağlık İstasyonu, Selçuk İstasyonu, 3 adet karayolu üst geçidi ile 4 adet karayolu menfez geçidi yapımını gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Hemşerilerimizden gelen yoğun istek üzerine Selçuk hattının açılışının ardından Belevi İstasyonu’nun yapım aşamasına geçtik. Bir yandan seferler devam ederken, diğer yandanistasyon inşaatını sürdürmek oldukça dikkatli bir çalışmayı gerektiriyordu. Sonuçta bunu da tamamladık, Selçuk ve Belevi’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte hattımızı kuzeyde Bergama’ya kadar 52 km daha uzatacak çalışmaya odaklanacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:47
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