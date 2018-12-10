İZBAN'dan grev öncesi açıklama

İZBAN yönetimi, grev kararı alan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesinin İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini ileri sürerek, yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluşan ortalama ücretleri İzmir halkının takdirine bıraktıklarını bildirdi.

İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "toplu iş sözleşmesi" görüşmelerinin, tarafların el sıkışmak üzere masaya oturduğu, karşılıklı tekliflerin değerlendirilip anlaşma zemini aranan ortamlar olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesinin 2 yıl önceki toplu iş sözleşmesi döneminde kamunun zam oranları ve enflasyonun üzerinde verilen tekliflere rağmen "grev" yaklaşımıyla ülkenin gerçeklerine sırtını döndüğü belirtildi.

Zam sonrası oluşacak ortalama maaşların da yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı 2'nci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, hak arayışının yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak değil, doğru verilerle yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Buradan hareketle yüzde 22'lik teklifimiz sonucunda oluşan asgari geçim indirimi dahil ele geçecek aylık ortalama net tavan ücretleri değerli İzmir halkının takdirine bırakıyor ve bu rakamlara kişi başına aylık 559 lira yemek ve yol ücreti ekleneceğinin altını çiziyoruz.

Makinist: 3 bin 435 TL, trafik kontrol merkezi: 3 bin 435 TL, Tekniker: 3 bin 395 TL, Teknisyen: 3 bin 220 TL, İstasyon operatörü: 3 bin 119 TL, Veznedar-Gişeci: 3 bin 65 TL, Ofis personeli: 3 bin 14 TL."

Demiryol İş Sendikasından İZBAN'ın açıklamasına tepki

Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesinin yazılı açıklamasında İZBAN yönetiminin açıklamasındaki ifadeler yalanlandı.

Açıklamada, İZBAN yönetiminin geçen dönem İzmir halkına söylediği 2 bin 562 lira makinist maaşının 2 yılın sonunda ancak ortalama ile bulunabildiği aktarıldı.

"Öncelikle kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız 'net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'ortalama net' olarak verdiğiniz taktirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek bir örnek bile yeter. 3 bin 435 TL 'ortalama net' maaş teklif ettiğiniz makinistlerin şu an ikramiye, sosyal yardımlar, her makinistin almadığı aile, çocuk yardımları ve AGİ dahil ortalama net maaşları 2 bin 550 TL artı yol ve yemek. Teklif ettiğiniz yüzde 22 zammı üzerine ekleyince biz 3 bin 435 TL net ortalamayı bulamadık.

Açıklamanızda yer alan 'Grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi' ifadenizi tüm kamuoyu önünde reddediyoruz. Çalışanlarınızın tamamına ulaşmanız hiç zor değil. Lütfen çalışanlarınızın tamamına ulaşıp teklifinizi bizzat hatırlatarak yarın işbaşı yapmalarını sağlayınız. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi çalışanlarınızı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi olarak gerçekten biz mağdur ediyorsak. İfade ettiğiniz 'ortalama net' ücretlere arkadaşlarımızın hiçbir itirazı bulunmuyor."