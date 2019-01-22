İZBAN'da uzlaşma sağlandı! İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası arasında yüzde 26'lık zamma uzlaşma sağladı.

Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. İZBAN'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İZBAN Genel Müdürlüğü'nce sendikaya teklif edilen yüzde 26'lık ücret zammı kabul edildi. Böylece, iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan İZBAN işçileri, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.

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