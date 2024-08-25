İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu birçok yol ve ev, su altında kalırken; 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı. Ülkenin 5 farklı bölgesinde ani sel baskınları yaşandı, birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Felaketi haber alır almaz harekete geçen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ise bölgede acil yardım çalışması başlattı. Paduar Bazar bölgesinde çalışmalarını sürdüren İyilik Yolu Acil Yardım ekipleri, afetzedelere; battaniye, yastık, nakdi yardım, ekmek, yağ, şeker, kuru bakliyat, mum, su ve çeşitli yöresel gıdalar dağıttı.

“Kriz bitene dek çalışacağız”

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Bölgede yapılan acil yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, şunları söyledi:

“Biz İyilik Yolu olarak, hayırseverlerimizin destekleriyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yıl boyu bir dizi insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bununla da kalmıyor, nerede bir afet ya da kriz yaşansa oraya ulaşıp, insanların acil ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Bangladeş’teki bu felaketin ardından da ekiplerimiz hızlıca aksiyon aldılar ve çalışmalarımıza başladık. Kriz bitene dek, bölgedeki çalışmalarımız sürecek.”

Acil yardım için

Bangladeş’teki acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Bangladeş” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneği bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98