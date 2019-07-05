0553 313 94 23

İyilik melekleri 12 bin vatandaşın yardımına koştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de ‘Kimse sahipsiz kalmayacak’ sloganıyla kurulan Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yılın ilk 6 ayında 12 bin 260 ihtiyaç sahibi vatandaşın imdadına koşarak, 123 bin kez hizmet verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:29
İyilik melekleri 12 bin vatandaşın yardımına koştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de ‘Kimse sahipsiz kalmayacak’ sloganıyla kurulan Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yılın ilk 6 ayında 12 bin 260 ihtiyaç sahibi vatandaşın imdadına koşarak, 123 bin kez hizmet verdi.


Denizli’de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın "Kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bakım hizmetlerinin yanında evde sağlık hizmeti de veren Merkez, yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapıyor. 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılan merkezde ayrıca hasta vatandaşların acil durumları dışındaki sağlık problemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri tarafından koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetleri de ücretsiz olarak veriliyor.



6 ayda 123 bin hizmet


Yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evine ya da sağlık kuruluşlarından diğer bir sağlık kuruluşlarına naklinin de randevu sistemine göre tam donanımlı hasta nakil ambulansı ile gerçekleştiren merkez, bugüne kadar onbinlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında 5 bin 195 kişiye evde bakım, 5 bin 582 kişiye evde sağlık ve bin 483 kişiye ise hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 12 bin 260 kişinin yardımına koştu. İhtiyaç sahiplerini toplamda 123 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman olan merkez tüm bunların yanında 444 85 20 numaralı çağrı hattından Denizlililere koruyucu, bilgilendirici ve yönlendirici "Tıbbi Danışma Hizmeti’ni de ücretsiz olarak verdi.



"19 ilçe 622 mahallede onbinlerce vatandaşımıza ulaştık"


Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin Denizli’nin tamamında çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezin 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. Denizlililerin ihtiyacı olan ne varsa gerçekleştirmek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz" dedi.


Fiziki yatırımların sürdüğünü ancak bunların yanında gönüllere de dokunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak’ anlayışıyla başlattığımız projemizde bugüne kadar onbinlerce vatandaşımıza ulaştık. Dertlerine derman olmaya çalıştık. Mutlu ve huzurlu bir Denizli için gece gündüz demeden de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
    1. Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
    2. İran'dan İsrail'e yeni tehdit
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    4. Başkent’te Urumçi katliamında ölenler..
    5. Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
    6. Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
    7. Kavga edenleri ayırmaya çalışırken..
    8. Dilenciler topladıkları paraları ekmek..
    9. Fransa'da lise bitirme sınav..
    10. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    11. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    12. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    13. Mutabakat süreci online platforma..
    14. Belediye başkanının kız kardeşi..
    15. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    16. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    17. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    18. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    19. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    21. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    22. İstanbul Havalimanı havadan..
    23. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    24. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    25. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    26. CHP’den Fotokampa ziyaret
    27. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    28. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    29. Hafif ticari araç ile otomobil..
    30. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik