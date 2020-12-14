  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İyilik kısıtlama dinlemedi
Yaşam

İyilik kısıtlama dinlemedi

Elazığ’da üniversiteli gençler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayıp sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:55:00 -
İyilik kısıtlama dinlemedi

Fırat Üniversitesinde eğitim gören Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi 300 öğrenci, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.

Hayır dua alıyorlar

Elazığ Valiliği bünyesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına gönüllü destek sunan gençler, Valilik ve hayırseverlerin desteğiyle yardımları muhtaç ailelere ulaştırıp hayır dualarını alıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan gençler, sokaklara mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarını da unutmuyorlar

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, gittikleri her yere devlet büyüklerinin selamını götürdüklerini ifade ederek, “Çaldığımız her kapıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bu yardımlarda bize destek olan Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın selamlarını götürüyoruz. Önce ailelerle görüşüyoruz. İhtiyaç listesini çıkarıp, alışveriş yapıp, öyle gidiyoruz. Gittiğimiz evlerde ihtiyaç varsa temizlik de yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bu yardımlarımız sadece insanlara değil. Kısıtlamalardan dolayı sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınamasının ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına ..
Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet
Gündem

Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda..
Davutoğlu: Partimizde HDP'liler de var, genel başkan yardımcımız Hristiyan
Siyaset

Davutoğlu: Partimizde HDP'liler de var, genel başkan yardımcımız Hristiyan

Partisinin yapısını anlatan Ahmet Davutoğlu, "Aramızda rahmetli Ecevit'e yakın olmuş DSP'li arkadaşlarımız da var, HDP'liler de var. İlk def..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay