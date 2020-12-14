İyilik kısıtlama dinlemedi

Fırat Üniversitesinde eğitim gören Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi 300 öğrenci, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.



Hayır dua alıyorlar



Elazığ Valiliği bünyesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına gönüllü destek sunan gençler, Valilik ve hayırseverlerin desteğiyle yardımları muhtaç ailelere ulaştırıp hayır dualarını alıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan gençler, sokaklara mama bırakıyor.



Sokak hayvanlarını da unutmuyorlar



Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, gittikleri her yere devlet büyüklerinin selamını götürdüklerini ifade ederek, “Çaldığımız her kapıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bu yardımlarda bize destek olan Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın selamlarını götürüyoruz. Önce ailelerle görüşüyoruz. İhtiyaç listesini çıkarıp, alışveriş yapıp, öyle gidiyoruz. Gittiğimiz evlerde ihtiyaç varsa temizlik de yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bu yardımlarımız sadece insanlara değil. Kısıtlamalardan dolayı sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmuyoruz” dedi.