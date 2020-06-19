  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İyilik Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:17:30 -
İyilik Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti

MALATYA (AA) - İyilik Derneği Malatya Temsilciliği, Suriye'nin Azez kentindeki çadır kentlerde yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve temizlik seti yardımı yaptı.

İyilik Derneği Suriye Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den gelen yardımları dernek Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İyilik Derneği Malatya Temsilciliğinin ulaştırdığı 400 gıda kolisi ve temizlik seti, Doğu Guta ve İdlib'den gelerek Azez'deki çadır kentlerde yaşamını sürdüren ailelere teslim edildi.

Ayrıca Azez'de bulunan İyilik Derneği Kültür Merkezi, bölge halkına eğitim ve sosyal gelişim alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı