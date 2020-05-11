İyiliğe Uçanlar’dan 620 aileye yardım

Türk Hava Yolları (THY) kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da, bine yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle oluşturulan yardım kolileri, salgın nedeniyle zamanının büyük kısmını evde geçiren ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Paketlerde ise gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de yer aldı. Platformun kurucusu olan THY Kabin Amiri Sinem Güldal, salgın başlangıcından bugüne kadar 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını açıkladı.

“Kalplerde buluşuyoruz”

Kolilerde her türlü ihtiyacın düşünüldüğüne değinen Güldal, şunları kaydetti: “Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan ayında ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ’da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik.”

7 bin gönüllü var

Platforma sosyal medya üzerinden veya telefonla ulaşılabileceğini dile getiren Sinem Güldal şu mesajları verdi: “Bizlere ulaşan ailelerimizden durumlarını ispat niteliğinde sunabilecekleri belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında desteğimizi ulaştırıyoruz. Uçuş ekiplerinden 6-7 bin gönüllü kişi var. Koronavirüs salgını zamanında 100 kişilik bir ekiple hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlar ve kurumlar oldu. Gelen desteklerle oluşan imkan çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik. Destekçilerimiz artarsa daha fazla ailemize ulaşabiliriz.”

Anneler Günü’nü unutmadılar

İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri Anneler Günü’nde, yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için sürpriz hazırladı. Gaziosmanpaşa’da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle hiç Anneler Günü kutlanamamış kadınlar, evlerinde ziyaret edilerek, hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anne ve çocuklar, karşılaştıkları bu sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yakında döneceğiz

Bünyesinde 211’i kadın olmak üzere toplam 5 bin 432 pilot bulunan THY’deki kadın pilotlar, virüs salgını nedeniyle dünya genelinde uçuşların büyün oranda durmasının ardından başlayan aklıma dahil oldu. Dünyadaki birçok hava yolu şirketindeki kabin memuru ve pilotların sürdürdüğü ‘Don’t Rush’ isimli yeni akıma dahil olan THY bünyesindeki 30 kadın pilot, uçuşa hazırlık süreçlerinin yer aldığı keyifli bir video çekti. “Yakında döneceğiz” notuyla sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede yayıldı.