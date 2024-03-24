İyice zıvanadan çıktılar! 72 yaşındaki AK Partiliye saldıranlar CHP'li çıktı
İstanbul Maltepe'de İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i başından yaralayan saldırganlardan dördünün CHP Maltepe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde seçim broşürü dağıtan AK Partili grup, saldırıya uğradı. Mahalle Teşkilatı Başkanı 72 yaşındaki Ramazan Şahin, başından yaralandı.
Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, saldırıyı gerçekleştiren altı zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zanlılardan dördü CHP Maltepe teşkilatından
Sözlü tacizin ardından olay yerine yeniden gelerek Şahin'i başından yaralayan zanlılardan dördünün CHP Maltepe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan CHP'lilerin 'tehdit, hakaret' gibi suçlardan da sabıkalı oldukları bildirildi.
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