İyice şaşırdılar… CHP işi gücü bıraktı ‘Türkiye’ muhalefetine soyundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye yararına görevlendirildiği her bölge için ‘Orada ne işimiz var?’ diyen CHP’yi tarihler haksız çıkartırken, CHP’liler şimdi de TSK unsurlarının Somali'de bulundurulmasına karşı çıktı.



CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK unsurlarının, Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Başkanlığına gönderildiğini anımsattı. Tan, söz konusu anlaşmanın, "TBMM Genel Kurulu gündemine gelen en sakıncalı tezkerelerden biri" olduğunu savundu.