İyi ve organik tarıma “mücbir sebep” düzenlemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
İyi tarım ve organik tarım faaliyetlerinde, deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemeye gidebilecek. Özellikle yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla “mücbir sebep” kararları ve çeşitli tedbirler tarım sektöründe de alınmıştı.