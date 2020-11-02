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Ekonomi "İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi" Kayseri'de başladı
Ekonomi

"İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi" Kayseri'de başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:34:20 -
"İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi" Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi" Kayseri'de başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 27 il müdürlüğünün katılımıyla müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerinin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin ciddi bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Kayseri'nin birçok üründe ülkede lider olduğunu belirten Şahin, "Türkiye'de çerezlik ay çekirdeğini en fazla yetiştiren şehir Kayseri. Neredeyse Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 30-35'ini karşılıyoruz. Yine kabak çekirdeğinde neredeyse Türkiye'nin yarıya yakınını karşılıyoruz. Bununla beraber şeker pancarında, patateste, elmada ve birçok üründe en önlerdeyiz. Bu saydıklarımda ilk 5 içerisindeyiz. Kuru fasulyede, nohutta ilk 10 içerisindeyiz." diye konuştu.

Şahin, Kayseri'de 2010 yılından beri organik ve iyi tarım uygulamalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2012 yılında 7 üreticiyle başlayan organik tarım, 80 dekarlık alandaydı. 2019 verilerinde 50 üreticimiz var, 1650 dekarda ve 10 ilçede üretim yapıyoruz. Beraberinde yine organik tarımla alakalı 1,5-2 ay açık olan bir organik pazarımız var. İnşallah benzer pazarları artırmayı hedefliyoruz. İyi tarımın vazgeçilmez olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. İyi tarımın organik tarıma oranla biraz daha rahat yürütülebildiğini ve daha fazla insana temas edilebileceğini düşünüyorum. Konvansiyonel tarımın, organik tarımın, iyi tarımın eş güdümlü olarak devam etmesi, temiz olan sahaların bozulmaması anlamında da elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum."

Program, hizmet içi seminerle devam etti. Seminerin 5 gün süreceği bildirildi.

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