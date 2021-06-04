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Siyaset İYİ Parti’nin üye oyunu deşifre oldu! Meğer...
Siyaset

İYİ Parti’nin üye oyunu deşifre oldu! Meğer...

İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Dinçer, kendisi ile birlikte istifa eden partililerin haberleri olmadan yeniden partiye üye yapıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:18:00 - 2021-06-04 14:31:09
İYİ Parti’nin üye oyunu deşifre oldu! Meğer...

Konya Kulu'da geçen şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Dinçer, kendisi ile birlikte istifa eden partililerin kimlik bilgilerinin habersizce kullanılarak yeniden partiye üye yapıldığını öne sürdü.

Dinçer, "Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşim ve benle birlikte İYİ Parti'den istifa eden arkadaşlarımızı kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Biraz utanın. 'Beğenmediğiniz, hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz?' diyeceğim ama hani sizde o yüz, o karakter. Utanmaz adamlar! Siz millete kumpas kurmayı, arkadan dümen çevirmeyi çok iyi bilirsiniz. Haksız yere YSK hazinesinden para alınacak ve üyelerin haberi yok" açıklaması yaptı. (Sabah)

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Yorumlar

Sütçü İmamın torunu

Her şey mübah gizli kardinalin izinden yürüyün........
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ALİ

İNSAN VE PARTİ KARALAMAK BİR MÜSLÜMANA YAKIŞMAZ.İDDİA EDİLDİ DEMEK GERÇEK DEMEK DEĞİL
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