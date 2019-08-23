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İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’

Kayyım atamalarıyla ilgili Şirin Payzın'a değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu,'Terörle iltisakı tespit edilirse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görevden alınmalı' dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:01
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan, geçtiğimiz pazartesi gününden beri gündemden düşmeyen HDP'li 3 belediyeye kayyım atanması ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Hafta başında gündeme bomba gibi düşen ve hala yankılarını sürdüren HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu konuyu Şirin Payzın'a değerlendirdi. Ağıralioğlu, şunları söyledi;

Terörle arasına mesafe koymayanlar denetlenmeli. Ama bunu yaparken hukuktan da ödün verilmemeli.  Terörle iltisakı tespit edilirse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görevden alınmalı.

Hükümete skandal eleştiri

İP’in sözcüsü Ağıralioğlu hükümete yönelik skandal açıklamarında, önceliklerinin devlet olduğunu, kayyım atanmasının iktidarın yönetim basiretsizliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti. "Kayyım hükümetin yönetemediğini gösteriyor" diye konuştu.

"Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlar görevden alındı mı?" sorusunu da soran Ağıralioğlu, Suriye'nin Kuzeyi'ndeki gelişmelerle kayyım atanması arasında bir bağ olabileceği yönünde kuşkularının olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:01
  1. Ankara
  2. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu
  3. HDP
  4. Van
  5. Diyarbakır
  6. Mardin
  7. Şirin Payzın
  8. Osman Öcalan
  9. TRT
  10. Suriye

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