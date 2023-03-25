İYİ Parti'nin sinsi tiyatrosu! Biri gaz alıyor diğeri HDP'ye yeşil ışık yakıyor!

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde TBMM'de HDP ile pazarlık masasına otruması İYİ Parti kanadında rahatsızlık yarattı.

Genellikle milliyetçi ve ülkücü kesimin oluşturduğu İYİ Parti'de teşkilatlar da HDP ile el sıkışılmasından memnun değil.

İKİ İSİM KATILMAMIŞTI

Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti milletvekilleri de toplanarak CHP liderinin adaylığı için grup kararı almış ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıya katılmamıştı.

''BİZE PUSU KURULDU''

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de basın toplantısı düzenledi. ''Masada bize pusu kuruldu'' diyen Yavuz Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

''Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp; güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp Cumhur İttifakı'na ve Millet İttifakı'na 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak, bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir.''

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''TERÖRÜN GÖLGESİNDE OLMAYIZ''

HDP'nin dahil olduğu denklemde olmayacaklarını belirten Yavuz Ağıralioğlu, ''Adaylık süreci içerisinde cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Türk milletinin şerefli bir evladı olarak söylüyorum ki HDP'nin dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz terörü, memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız" değerlendirmesinde bulundu.

KIRGINLIK OLSA DA OY VERİLECEK

Yavuz Ağıralioğlu, bu çıkışından üç gün sonra Habertürk yayınında ''Genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu iradesini beyan ettiği işte mızıkçılık yapacak iradeyi temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğini duyulsun istiyorum'' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ima etti.

''KENDİMİ MİLLETİN VİCDANINA EMANET EDİYORUM''

Yavuz Ağıralioğlu programın ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bu kez yine açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Şahsiyetimi ve iddialarımı, sahici olmayan bir sahte sürece kurban etmeyeceğim. Doğruyu söylerken susmamızın beklendiği bir ortamda, inanmadığımıza inanıyor gibi, güvenmediğimize güveniyor gibi davranmaktansa kendimi milletimizin vicdanına emanet ediyorum." dedi.

GAZ ALMA İYATROSU

Tam da bu noktada ikiyüzlü ve gaz alma girişimi açığa çıktı. CHP'yi hedef alarak İYİ Parti tabanının gazını alma girişiminde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, bunca lafın üzerinde istifa etmeyerek samimiyetten uzak bir tutum çizdi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve aynı zamanda Meral Akşener'in avukatı olan Uğur Poyraz'ın yaptığı açıklamalar sergilenen tiyatroyu gözler önüne serdi. Milliyetçi tabanın gazı alındıktan sonra konuşan Poyraz, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının kendisini bağladığını belirterek HDP'ye yeşil ışık yaktı.

"KENDİ GÖRÜŞLERİDİR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Diken'e konuşan İYİ Partili Uğur Poyraz Ağıralioğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Sayın Ağıralioğlu ile olaylara bakış açımız her zaman aynı değildir. Kendisi iyi bir hatiptir, zeki bir siyasetçidir. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulumuzda, ilgili kurullarda tüm kararları istişare ediyor ve ortak karar alıyoruz tüm konularda. Ama İYİ Parti'de siyaset yapan herkes için burası bir askeri tabur değil. Burada tornadan çıkmış gibi konuşmak durumunda değiliz. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması da Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Kendisi de bugüne kadar yaptığı konuşmalardan ayrı olarak defaatle, "Bunlar benim kişisel görüşümdür" dedi. Bu da, Meclis'te mebus olmanın ona tanıdığı bir hak ve İYİ Parti'nin içselleştirdiği demokrasi kültürünün bir sonucu. Yavuz Ağıralioğlu bu beyanlarda bulunabilir, önemli olan bu beyanlar içerisinde hakaret, ötekileştirme, ayrıştırma dili kullanılmamasıdır. Fikirlerini, kaygılarını elbette ifade edebilir. Bunlar kendisinin de ifade ettiği gibi kendi görüşleridir. "

"KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR"

Uğur Poyraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temasına da yeşil ışık yakarken "İYİ Parti'nin HDP'ye karşı duruşu çok net. Yukarıda Allah var, HDP'nin de İYİ Parti'ye karşı duruşu çok net. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edebilir. Tercih eder miyim? Hayır. Ama elbette

ziyaret edebilir, saygı duyarım." dedi.

HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNE KAÇAMAK YANIT

HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği kesinleşmişken konuya ilişkin kaçamak bir yanıt veren Poyraz, "Biz HDP'nin kimi tercih edeceğine ilişkin bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi HDP aday çıkarmama kararı almış. Bu da HDP'nin kendi kararı. " dedi.

Ortaya çıkan bu tablo İYİ Parti'nin farklı açıklamalarla gaz alma ve HDP'ye yeşil ışık yakma politikasını bir tiyatro ile sürdürdüğünü gösterdi.