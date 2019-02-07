İYİ Parti'nin reklam yüzleri bile skandallara dayanamadı... Hepsi istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partilerin aldığı ittifak kararları, Cumhur İttifakı'nda olumlu, illet ittifakında olumsuz sonuçlar doğurdu. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yaşanan istifalar bir elin parmağını geçmezken, illet ittifakı her geçen gün kan kaybediyor. Sadece CHP'de 800'den fazla istifa yaşanırken, ana muhalefetle yapılan açık ve HDP ile yapılan örtülü ittifaka dayanamayan İYİ Partililer de tek tek istifa ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti'nin "FETÖ mağduru" olarak tanıttığı reklam yüzlerinin tamamı, seçim sürecinde yaşananlara dayanamayarak istifa etti.

Tunç Soyer'le çözülme hızlandı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortak hareket etmesi her iki partinin tabanında ve teşkilatlarında ciddi tepkilere neden oldu.

Parti teşkilatlarının HDP ile aynı zeminde yürünmesine gösterdiği tepkiler, CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Büyükşehir adayı olarak göstermesiyle yeni bir boyut kazandı. Soyer'in babasının ülkücü camiadaki kötü şöhreti tepkilerin temelini oluştururken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Soyer'e destek söylemleri partideki kıvılcımları daha da büyüttü ve istifalar peş peşe geldi.

İYİ Parti'nin reklam yüzleri istifayı bastı

Kurulduğu günlerde 'FETÖ mağdurlarını partimizde topladık' reklamlarına imza atan İYİ Parti'nin zaman içinde örgütle iç içe attığı adımlar reklamda oynayan parti ağır toplarının dahi tepkisini çekti.

İYİ Parti'nin çok sayıda mecrada yayınlanan reklamlarında yer alan isimlerden Ali Aydın, Akşener'e sert sözlerle tepki göstermiş ve istifasını sunmuştu.

"Akşener'in HDP açıklaması bardağı taşıran son damla olmuştur"

Aydın'ın istifa dilekçesinde yer alan, "Sayın Akşener'in ellerinde Şehit Kanı bulunan HDP'yi 'Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur" cümleleri fikir ayrılığının boyutunu gözler önüne sermişti.

15 Temmuz gazisi de istifa etti

Reklamda oynayan bir diğer isimse 15 Temmuz gazilerinden olan ve İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Mehmet Fatih Eryılmaz'dı.

Eryılmaz da son derece sert sözlerle istifasını kamuoyuyla paylaştı ve "Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarını da yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlaklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördüm ve tüm görevlerimden istifa ettim" cümlelerini kullanmıştı.

"Gücüm hiçbir zaman yetmeyecek"

İlk olarak Kardak kayalıkları krizinde adını duyuran, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimin ardından kamuoyunda yeniden parlatılan isimlerden biri olan Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen de İyi Parti'nin reklamında oynamasına rağmen ilk fırsatta istifa eden isimlerden biri oldu.

Türkşen istifasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum" ifadesiyle ayrılık kararını duyurmuştu.