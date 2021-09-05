İyi Parti'nin parası ile uçak kiralayıp Belgrad'a gittiler! Oğul, gelin, torun, yandaş gazeteciler bir arada

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İP Genel Başkanı Meral Akşener; oğlu, gelini, torunu ve yandaş gazetecilerle birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Belgrad'daki maçına, parti kasasından kiraladığı özel uçakla gitti.

İsmail Küçükkaya seyahati yazdı

Fox Tv Sunucusu İsmail Küçükkaya, bugün Oda Tv'de İP'li Meral Akşener ile birlikte Belgrad'a gerçekleştirdikleri seyahati yazdı.

Küçükkaya, seyahate nasıl çağrıldığını şöyle anlattı:

"Ne mutluyum ki; üçüncülük maçını Belgrad’da izleme şansı buldum. Benim için tamamen sürpriz oldu. Hikayenin başlangıç ve gelişimi şöyle:

Akşener’in danışmanı Murat İde, 'Sayın Genel Başkan seni maça davet ediyor' dedi.

Akşener Cuma sabah FOX’a yayınıma katıldı. Kahve molasında 'hazır mısın kazansak da kaybetsek de gideceğiz. Onlar zaten başardılar' dedi. Şaşırdım. Organizasyonu yapmışlar, hazırlıkları 'her koşulda gideceğiz' kararlılığı ile bitirmişler bile. Kesin gidilecek."

Yandaş gazeteciler unutulmamış!

İsmail Küçükkaya, İYİ Parti kasasından kiralanan özel uçakta, yandaş İsmail Saymaz ile İP'li Akşener'in; oğlunun, gelininin, torununun da olduğunu aktardı:

"Akşener ve kurmayları aileleriyle geldi. Akşener’in oğlu, gelini, torunu dahil. Oldukça kalabalık heyet. Büyük bir yolcu uçağı kiralamışlar. Biz iki gazeteciyiz; iki İsmail. Küçükkaya ve Saymaz. Yan yana oturduk, sohbet ede ede Belgrad’a vardık. Her fırsatta da Akşener’le sohbet ettik; kurmaylarıyla da."

Uçakta İzmir Marşı, sandıkta HDP ile ittifak!

Her fırsatta HDP ile iş tutup ittifak eden Meral Akşener'in, uçakta İzmir Marşı okuduğunu söyleyen Küçükkaya, "Akşener uçakta İzmir marşı okudu. Mutluydu. Heyecanlıydı." dedi.