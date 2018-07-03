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İyi Parti’nin hin planı! ‘AK Parti MHP ile anlaşamazsa…’

Yaptığı ahlaksız paylaşımla Türkiye’nin gündemine oturan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yine kendisini gündeme taşıyacak sözler sarf etti. Yokuş, küfrettiği AK Parti ile birlikte hareket edebileceklerini ifade ederek, “İktidar ola ki MHP ile olumsuzluk yaşarsa biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız” dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:27
İyi Parti’nin hin planı! ‘AK Parti MHP ile anlaşamazsa…’

Geçtiğimiz günlerde AK Parti seçmenine küfrederek küstah bir hakarette bulunan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Cumhur İttifakı'nın başarısından rahatsız oldu. Yokuş, gölge düşürmeye çalıştığı ittifakta bir sorun olursa, partisinin elini taşın altına koyacağını ifade etti. AK Partililere küfrederek bir skandala imza atan İyi Partili isim, küfrettiği parti ile ittifak yapılabileceğini ifade ederek samimiyetsizliğin dibine vurdu. 

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yokuş şunları söyledi: 

"İyi Parti'nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun, diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız."

AK PARTİLİLERE KÜFRETTİ

Geçtiğimiz günlerde seçmenden tokadı yiyince sapıtan vekillere bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekillerin ard arda yaptığı açıklama ve hakaretlerden sonra şimdi de küfür müttefiki, İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek seçmene küfür etti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 15:27
  1. Konya
  2. Çorum
  3. Fahrettin Yokuş
  4. İyi Parti
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • ahmet camızcıahmet camızcı24 dk önce
    biraz önceki yazının sahibi
  • Yunus16Yunus1646 dk önce
    BAKIN BURADAN AK PARTİLİ YETKİLİLERİ UYARIYORUM, IYI PARTİ PENSİLVANYA DAN ALDIĞI TALİMATLARLA İKTİDARA SOKULMAYA ÇALIŞIYOR. DİKKAT SAKIN SAKIN HA. SONRA YANILMIŞIZ BİZİ KANDIRDILAR ANLAMAM. YOLA ÜLKÜCÜLERLE ÇIKTIK. IYI FETÖ TALİMATI İLE KURULDU!!!
  • Vatandaş.Vatandaş.37 dk önce
    Ben bir vatandaş olarak hem dünyada hem ahirette bu kişiden davacıyım.Zaten böyle terbiyesiz adamlara hamd olsun Allahü Teala nasip etmesin oy atmadık oyumuz Reise hasedinden çatlasınlar.
  • İbrahimİbrahim41 dk önce
    İkiyüzlü yılan, vatan hainleri; Riyakarlık ruhunuza islemiş,sümüklü hocanız devletin içine sirayet etti sizde sureti Haktan gibi görünüp gene sızma hareketi içine girdiniz.BuTürk Milleti'nin mezarondan taş çalmayın, sizin şefaatinizi istemiyoruz.Pislikler.
  • Deli dumrulDeli dumrul30 dk önce
    Yürü oradan ne oldum delisi dibe çakıldınız saadet ve chp nin desteğiyle paçayı zor kurtarıp madara oldunuz biraz edep biraz edep .Feto desteğiyle bitirmek için yola çıktığınız mhp sizi ve şürekânızı ezdi geçti şimdi de bizi adam yerine köyün dersindesiniz kuyruğu dik tutmak derdindesiniz kuyruk yandı kuyruk uyan uyannn ne oldu sizin beşbeken ve beşken olucem diyen lideriniz sahi kimi beşken yardımcısi yaptı
  • kemalkemal32 dk önce
    seçilecek yerden aday gösterilen İP liler 2 şer milyon lira verdiler .o paraları iktidara gelip ihalelerden çıkaracaklar..sakin bunları almayın içinize
  • şükrü onukşükrü onuk25 dk önce
    Ne partisi . bu partiyi ayakta tutmaya kimsenin gücü yetmez . Cumhur ittifakı adı üzerinde ittifak bu bir koalisyon değil ki beraber çıkılan bu kutlu yolda ortada bırakma olmaz rahat olsun . Açıklamaya gelince olası bir dağılma sürecinden önce yaptığı hatalı konuşmalardan duyduğu pişmanlıktan erken davranarak kendini affettirip yerini sağlamlaştırma çabasından öte bir şey değil .
  • AbdoAbdo10 dk önce
    Ağzınıda yikasa çenesi düşuk adamdan bir cacık olmaz
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