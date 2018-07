İyi Parti’nin hin planı! ‘AK Parti MHP ile anlaşamazsa…’

Geçtiğimiz günlerde AK Parti seçmenine küfrederek küstah bir hakarette bulunan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Cumhur İttifakı'nın başarısından rahatsız oldu. Yokuş, gölge düşürmeye çalıştığı ittifakta bir sorun olursa, partisinin elini taşın altına koyacağını ifade etti. AK Partililere küfrederek bir skandala imza atan İyi Partili isim, küfrettiği parti ile ittifak yapılabileceğini ifade ederek samimiyetsizliğin dibine vurdu.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yokuş şunları söyledi:

"İyi Parti'nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun, diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız."

AK PARTİLİLERE KÜFRETTİ

Geçtiğimiz günlerde seçmenden tokadı yiyince sapıtan vekillere bir yenisi daha eklendi. CHP'li vekillerin ard arda yaptığı açıklama ve hakaretlerden sonra şimdi de küfür müttefiki, İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek seçmene küfür etti.