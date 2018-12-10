İYİ Parti'nin demokrası oyunu! Kongre yapılmasını istedi diye...

Aydın il başkanı Dr. Betül Akçanal, cumartesi günü genel merkez tarafından görevden alındı. Akçanal'ın yerine Koray Aydın'ın yakını Cemal Sarı atandı.

Bazı illerde 3, bazı illerde ise kongre olmaksızın 4. kez il başkanı ve yönetim kurulları atandı. Yasanın amir hükümlerine göre illerde 45, ilçelerde 30 gün içinde kongre yapmak zorunda olan bu "geçici yönetimler", genel merkezin emriyle yasaları görmezden geldi.

"Kongreden, kendi insanımızdan korkmayalım"

Aydın İl Başkanı Dr. Betül Akçanal da seçimler öncesi alınan kongre kararının isabetli olduğunu belirterek, "Tüzük hükümlerine saygı göstermek gerek. Kongreden, kendi insanımızdan korkmayalım. Darısı Aydın İl Başkanlığımızın başına" diye yazarak, Buğra Kavuncu'nun sosyal medya paylaşımını da eklediği bir değerlendirme yayınladı.

Perşembe günü akşamı yaşanan bu gelişmenin ardından İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cuma günü sabahı harekete geçti.

Kongre kararını tebrik eden Aydın il başkanını görevden alan Koray Aydın, yerine, önceki yıllarda iş ilişkisi olduğu iddia edilen Cemal Sarı'yı atadı.

Cuma akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından aranarak görevden alındığı tebliğ edilen Betül Akçanal’a, görevini Türk Ocakları Kuşadası Şube Başkanı Cemal Sarı’ya devretmesinin söylendiği öğrenildi.

Akçanal’ın yönetiminde yer alan Sarı’nın görevi Cumartesi devralacağı belirtilirken, Akçanal’ın neden görevden alındığına dair bir bilgilendirmenin yapılmadığı öne sürüldü.

“Genel merkezin takdirinde gelişen bir olay"

İYİ Parti’nin yeni İl Başkanı Cemal Sarı yaptığı ilk değerlendirmede de, “Genel Merkez'imizin takdiriyle Cuma akşamı itibariyle böyle bir görev tevdi edildi. Bugün saat 18.00’de de il binamızda devir teslim töreni yapılacak. Genel Merkez’den yöneticilerimiz de orada olacaklar ve o tebliği yapacaklar. Dolayısıyla bugün akşam itibariyle böyle bir değişiklik olacak. Görev değişikliği ile ilgili olarak da herhangi bir neden belirtilmedi. Bu tamamen Genel Merkez'in takdirinde gelişen bir olay. Zaten atama bir yönetimdir. Gerekçeyi de gelen arkadaşlar akşam bildirecekler” dedi.

Antidemokratik yaklaşımı protesto eden Dr. Betül Akçanal, devir teslim törenine katılmadı.